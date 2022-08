Schalkhaar en Colmschate maken zich sterk voor Oeganda met kledingactie

met video De IJsselkade staat vol, de Brink is akelig leeg: zelfs dan is Deventer Boeken­markt de grootste van Europa

De Deventer Boekenmarkt is na twee jaar afwezigheid weer terug. Alhoewel er minder kramen zijn, is de markt nog steeds de grootste van Europa. Wel is er een groot contrast tussen de drukte bij de kramen aan de IJsselkade en de leegte op de Brink. Bij laatstgenoemde kunnen bezoekers dit jaar luisteren naar verhalen via een koptelefoon. ,,Een leuk idee, als mensen het zouden weten.’’

7 augustus