Schenk jij je vakantiegeld aan een Deventenaar die het nodig heeft om rond te komen?

Met meer dan vijftig verschil­len­de biertjes is dit festival in Deventer al jaren populair: ‘We hebben een extra dag toegevoegd’

Bierbrouwers uit heel het land, streetfood, veel bier en swingende rock-’n-roll-bands. Voor de vijfde keer op rij is het Havenkwartier in Deventer dit weekend omgetoverd tot een bierfestijn. Dit jaar is er een speciale editie om het 5-jarig bestaan en succes te vieren. ,,Bezoekers keren elke keer weer terug.”