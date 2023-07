Schrik zit er flink in in Deventer woonwijk nadat flatbewoner bij ruzie op buurman schiet

Justitie moet op zoek naar ‘de professor’ voor strafzaak tegen verdachten drugsfa­briek in Den Nul

Wie is de professor? Waarom kwam de gouden tip over een groot drugslab in het dorpje Den Nul tussen Olst en Wijhe uit Limburg? Een overdaad aan nieuwe vragen heeft de strafzaak tegen verdachten achter een professionele drugsfabriek in zeecontainers vandaag een verrassende wending gegeven.