Schurft groeit artsen boven het hoofd: ‘Huilende mensen op spreekuur’

Ontmoeting met jonge muzikant leidt tot herdenking voor gesneuvel­de militairen bij bevrijding Colmschate

46 Canadese militairen verloren op 8 april 1945 hun leven bij de bevrijding van Colmschate. Dat gegeven is dankzij een jonge muzikant nu aanleiding om voor het eerst sinds die dag een herdenking voor deze Canadezen in Colmschate te houden. ,,Juist nu in deze tijd is het belangrijk om bij dit onderwerp stil te staan, want vrijheid is niet vanzelfsprekend.’’