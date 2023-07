Scooter botst hard achterop auto in Deventer, bestuurder moet naar ziekenhuis

met video | Update Brandweer bevrijdt man uit benarde positie: ‘Dankzij jullie kan ik mijn dochtertje nog zien’

Een auto is op de kop in een volle, diep gelegen sloot beland na een eenzijdig ongeval op de Vaassenseweg (N792) in Nijbroek. De bestuurder is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd.