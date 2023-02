Sfeer danig verpest tussen Zorgtuin de Molenenk en Groenbedrijf: ‘Gezellig is het al lang niet meer’

handbal salland Handbal­over­zicht: Nieuw Heeten in slotfase langs Overwete­ring, LHC neemt punten mee uit kale hal, Dalfsen ruim voorbij SDOL

In de derby tussen Nieuw Heeten en Overwetering stonden de Olster gasten lang op voorsprong, maar dankzij een benutte penalty van Else Lamers in de slotfase bleven de twee punten in Nieuw Heeten. LHC nam vanuit een kale hal in het hoge noorden twee belangrijke punten mee naar Lemelerveld en SDOL vormde in Luttenberg geen partij voor het sterke Dalfsen.

5 februari