Sloop vervallen restaurant langs N348 tussen Deventer en Epse in volle gang: ‘Chesterfields op komst’

met video Auto slaat over kop op A1 bij Deventer en eindigt in sloot: inzitten­den komen aan overkant ‘vast te zitten’

In de slip van de weg, over de kop en in de sloot tot stilstand gekomen. Een auto op de A1 bij Deventer Oost heeft vanavond een hele buiteling gemaakt. De wagen is weer op vier wielen geëindigd, wel in een sloot.

17 mei