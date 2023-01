Spaanse aanvaller Darío Serra van Valencia naar Go Ahead Eagles

Gasloze wijk in Deventer loopt flinke vertraging op, maar plan gaat niet de prullenbak in

Gasloze wijken komen nauwelijks van de grond. Zo ook in Deventer, blijkt nu. Duizenden huizen in de wijk Zandweerd moeten voor 2030 van het aardgas af. Maar een plan voor een groot warmtenet loopt vertraging op. Hoe nu verder met het miljoenenproject is de vraag.

11:39