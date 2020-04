Speurhond Raptor vindt voor tienduizenden euro’s aan drugs na ‘kraamvisite in Deventer’

De bestuurder werd voor een routinecontrole door de Duitse douane naar een parkeerplaats gedirigeerd, dat gebeurde bij de grensovergang bij De Lutte. De automobilist gaf aan bij een neef in Deventer te zijn geweest. Zijn neef was recent vader geworden en dus was hij twee dagen op kraamvisite geweest.

Tijdens de controle vroeg de Duitse douane of de bestuurder ook contanten, drugs of wapens in zijn auto had liggen. De 47-jarige man ontkende dat hij deze spullen in zijn auto had. De Duitse douane vertrouwde het zaakje niet en ging over op een grondige controle van de auto. Daarbij werd ook speurhond Raptor ingezet. De viervoeter sloeg aan nabij het dashboardkastje, maar de drugs waren goed verstopt.