Staat Deventer straks vol met laadpalen? ‘Als je niets doet, roep je de problemen over je af’

Rondjes rijden door de gemeente op zoek naar een vrije laadpaal. Als het aan verantwoordelijk wethouder Marcel Elferink ligt, komt daar snel verandering in. In heel Deventer zijn 375 nieuwe openbare laadpalen ingetekend. Uitdaging is nu om ze te gaan plaatsen. Met tientallen per jaar is het doel. ,,De elektrische auto neemt een enorme vlucht.’’