Station in Deventer geeft ‘14 dagen gratis fietsen stallen’ aan, maar dat was toch sowieso al gratis?

Bij veel bewaakte NS-stallingen, zoals in Apeldoorn of Zwolle, is het parkeren van fietsen alleen de eerste 24 uur gratis. NS wil het liefst dat dat landelijke beleid ook in Deventer ingevoerd wordt. De gemeente wil dat echter niet. Daarom is recent afgesproken dat tot 2025 het parkeren van fietsen gratis blijft op het NS-station in Deventer.