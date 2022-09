Het is niet bekend of de bestuurder van de elektrische step ervan op de hoogte was dat dit voertuig in Nederland niet is toegestaan, tenzij het is goedgekeurd door de RDW (voormalig voor het Wegverkeer). Voor de politie die op verschillende locaties donderdag in Deventer een alcoholcontrole hield, was het reden genoeg om de stepbestuurder te stoppen.