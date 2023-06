Sterftecijfer in Deventer rond landelijk gemiddelde

Olst-Wij­he beperkt gebruik bestrij­dings­mid­de­len bij flexwonin­gen: ‘Spuitvrije zone van bloemen’

Ondanks meerdere bezwaren kunnen de eerste bewoners de flexwoningen in Olst (en later in Wijhe) ‘gewoon’ betrekken op de geplande termijn. Wel deed de gemeente de bezwaarmakers enkele toezeggingen.