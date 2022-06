Stikstof, klimaat en voedsel: boeren, politici en wetenschappers praten erover bij Boode in Bathmen

Om te praten mét boeren in plaats van óver boeren, houdt adviseursbureau Witteveen+Bos donderdag 9 juni een symposium over de toekomst van het landelijk gebied. Dat vindt plaats bij Boode in Bathmen.

Als de klimaat-, stikstof- en voedselcrisis érgens in ons land bij elkaar komen, dan is het wel in Oost-Nederland, zo zegt het adviseursbureau. Nergens liggen zo veel en zulke grote natuur- en landbouwgebieden zo dicht tegen elkaar aan. Van de Veluwe tot en met de Sallandse Heuvelrug en van de IJsselvallei tot en met Noordoost Twente. De oplossing voor deze driedubbele crisis ligt volgens Witteveen+Bos in wederzijds begrip en samenwerken aan een tastbaar resultaat.

Biodiversiteit

,,In het landelijk gebied komen vraagstukken over droogte, waterkwaliteit, stikstof, de achteruitgang van de biodiversiteit, de invloed op Natura 2000-gebieden, voedselproductie en landschapsherstel elkaar tegen”, zegt Rosanne Schrijver, die haar werk als landschapsarchitect bij Witteveen+Bos combineert met haar melkveebedrijf.

,,Als landschapsarchitect en agrariër merk ik dat al die vraagstukken een plek eisen in ons landelijk gebied en dus recht op ons bedrijf afkomen. Hoe gaan we met onze bodem en ons watersysteem om? Welke ruimtelijke keuze maak ik, wat betekent die keuze voor anderen? We zijn toe aan een nieuwe manier van werken. Over grenzen heen kijken, met elkaar in gesprek gaan en luisteren naar wat grondeigenaren, landbouwers en andere gebruikers van het landelijk gebied nodig hebben om mee te kunnen bewegen.”

Landbouwwetenschapper

Tijdens het symposium gaan de Overijsselse gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, landbouwwetenschapper Evelien de Olde (Wageningen Universiteit) en experts op het gebied van bijvoorbeeld waterbeheer, ruimtelijke ordening, ecologie in gesprek met meerdere Oost-Nederlandse agrariërs. Wat hebben deze boeren nodig om samen met de rest van de maatschappij te bewegen in de richting van een duurzame voedselvoorziening én een duurzame en gezonde natuur? Over de mogelijke antwoorden gaan de deelnemers op 9 juni in gesprek.