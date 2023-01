Stroomstoring in Deventer: verkeerslichten belangrijke kruising werkten niet

MET VIDEO Brand, ongeluk of andere ellende? Even Deventer bellen!

Je hebt het zelf niet in de gaten, maar bij ongelukken, brand en andere ellende is het heel vaak: even Deventer bellen! Alarmcentrale VHD in Deventer is behalve alarmcentrale voor verzekeraars sinds vandaag ook weer landelijk meldpunt voor incidenten op de weg. Het bedrijf is nu middelpunt van de filebestrijding in Nederland. Een taak die ook ooit in Deventer werd uitgevonden.

