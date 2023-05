Supermarkt wil nieuwe vestiging op opmerkelijke locatie in Deventer: ‘We vinden deze plek niet geschikt’



Een supermarktketen wil in Deventer een nieuwe vestiging openen, maar niet in een winkelcentrum, in de binnenstad of in een van de nieuwbouwwijken van de stad. De formule mikt op een gloednieuwe vestiging aan de Hoge Hondstraat. De gemeente is minder enthousiast: ,,We vinden deze plek niet geschikt.”