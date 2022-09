Te hard in zijn Porsche, drank op én een ongeluk: Bathmenaar mag volgens rechter op verkeersles

Met video Passant ziet takken op de weg, trapt op de rem en ontdekt gecrashte auto in buitenge­bied Twello

Een automobilist is vannacht gewond geraakt toen hij met zijn auto bij Twello in een flauwe bocht naast de weg terecht kwam. Een toevallige passant trof hem aan. De gewonde man heeft mogelijk enige tijd bekneld in zijn wagen gelegen.

6 september