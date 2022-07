Tegenvaller: pleinen Deventer binnenstad later klaar dan gepland, dit is waarom

KAMPS DOET RECHT Deventer verdachte gaat door het lint in Jumbo: ‘Ik voelde mij psycho­tisch’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over inbraak, vernieling, heling en diefstal.

22 juli