Opletten! Het is tekenseizoen in Deventer

Automobi­list tussen Deventer en Raalte de pineut: N348 gaat maanden dicht

Fluitend over de N348 rijden tussen Raalte en afslag Deventer-Oost van de A1 is er na augustus niet bij. Waar het ritje van zo’n twintig kilometer normaal gesproken twintig minuten duurt, kost dat na de zomer meer tijd. Wordt de weg nu verbreed of niet en hoe zit het met de aanpak van de IJsseldijk, de andere doorgaande weg door Salland?