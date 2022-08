Terrassen met mooiste zicht op Deventer kúnnen niet volop open: ‘Dat doet wel meer dan een beetje pijn’

Een spontaan biertje op het terras is in de zomerperiode niet mogelijk bij het IJsselhotel (of zoals het officieel heet: Pillows Luxury Boutique Hotel aan de IJssel). Een bewuste keuze, maar zeker niet uit luxe. ,,Omdat het vakantie is hebben we minder personeel beschikbaar, we zijn hard op zoek naar nieuwe mensen. Onze mensen willen graag op zomervakantie en dat vinden wij natuurlijk ook belangrijk’’, legt Loes Dingemans uit. Ze is directeur van Pillows.