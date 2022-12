Thuiszorgteam in Deventer wijken Colmschate-Noord en Vijfhoek verhuist naar De Fontein

De do’s-and-don’ts rond het Dickens Festijn in Deventer: ‘Neem kleingeld mee, laat je hond thuis’

Deventer staat dit weekend eindelijk weer in het teken van Dickens. Honderden acteurs toveren het middeleeuwse en sfeervolle verlichte Bergkwartier in Victoriaanse sferen om. Voor wie het festijn nog nooit bezocht - en wie na drie jaar afwezigheid van het evenement is vergeten hoe het ook alweer gaat - in sneltreinvaart de do’s-and-don’ts van Dickens. Wat moet je vooral wel en niet doen?

10 december