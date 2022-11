Tien kalfjes dood bij grote brand in Kring van Dorth, boer gewond bij reddingspoging

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend en volgens woordvoerder Mark Bosma van Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is de kans groot dat dit ook niet meer te achterhalen is. ,,Het betrof een stal met stro- en hooiopslag waarin ook een dieseltank van 2500 liter stond.”

Weggebrand

Inhoud uit de schuur halen

,,Voordat we gaan nablussen gaan we met een sorteerkraan de schuur, inclusief inhoud, eruit rijden”, vertelt hij. ,,Daarna kunnen we afblussen. Daar zullen we nog wel even mee bezig zijn.” Op dat moment is er weinig rook meer te bekennen. De weg bij de boerderij is door de politie afgezet.