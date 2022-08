Tientallen appartementen in voormalig pand van ministerie bij Deventer binnenstad

Vrees voor McDonald’s zakt weg in bekende Deventer straat: ‘Leegstand is slecht voor de binnenstad’

In de Walstraat is de onvrede over de mogelijke komst van een McDonald’s om de hoek enigszins verdwenen. De entree van het ‘bekendste straatje van Deventer’ ligt straks pal naast de ingang van de grote gele M. Jan Strik, eigenaar van meerdere panden, is blij met de op voorhand getroffen maatregelen tegen mogelijke overlast. ,,In het belang van de stad is het beter dat de boel wordt ingevuld.’’

4 augustus