Tour van Deventer buurthuiscamper begint met horten en stoten: ‘Dit is gedoemd te mislukken’

Wielrennen Hoe Max Kroonen dankzij een trainers­wis­sel allesbehal­ve toevallig zijn voorjaar bekroonde

Met twee zeges in het voorjaar én een heldenrol in de slotfase van de Ronde van Overijssel zette de Diepenveense renner Max Kroonen (22) de kroon op zijn voorjaar. Die bekroning was door een trainerswissel voor de regerend beloftekampioen van het continentale VolkerWessels allesbehalve toeval.