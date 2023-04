Trainer René Hake weet dat GA Eagles het vooral bij zichzelf moet zoeken: ‘Moeten meer brengen’

Go Ahead Eagles mist Gerrit Nauber in Arnhem, wie wordt zijn vervanger? ‘Twee mogelijkhe­den’

Go Ahead Eagles moet het zaterdag in Arnhem tegen Vitesse (aftrap 18.45 uur) doen zonder verdediger Gerrit Nauber. De Duitser heeft een blessure overgehouden aan het thuisduel met Ajax en is daardoor niet van de partij. Dat geldt ook voor Oliver Edvardsen, hij kampt met de naweeën van de manier waarop zijn doelpunt tegen FC Utrecht (1-2) tot stand kwam.