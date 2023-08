Treinverkeer rond Zutphen ernstig verstoord door sein- en wisselstoring en kapotte spoorbrug

Overijssel: geen subsidie voor wolfweren­de hekken in natuurge­bie­den

Boeren in Overijssel met schapen of andere hoefdieren in of vlak bij een natuurgebied, kunnen geen aanspraak maken op subsidie voor wolfwerende rasters. Dat staat in de subsidieregeling van de provincie voor preventieve maatregelen tegen aanvallen door wolven of goudjakhalzen.