Treinverkeer van en naar Deventer weer ernstig ontregeld door wisselstoring: ‘Dit is niet fraai’

Treinreizigers vanuit Deventer hebben daardoor moeite om in Almelo, Arnhem en Amersfoort te komen en vice versa, iets wat de afgelopen weken vaker voorviel.

Nauwelijks bussen

De storing van vanmorgen zou in eerste instantie voor half negen zijn verholpen, daarna om half tien, toen om half elf, daarna werd half één als richttijd aangegeven. De NS meldt dat er nauwelijks bussen beschikbaar zijn als alternatief vervoer om mensen naar hun bestemming te krijgen.

Volledig scherm De rode lijnen zijn trajecten die last hebben van de wisselstoring. Op de gele lijnen was al beperkt treinverkeer mogelijk vanwege werkzaamheden. © NS

ProRail

Woordvoerder Aldert Baas van ProRail betreurt de overlast. ,,Aan de westzijde van het station, waar het treinverkeer richting Amersfoort gaat, is sprake van werkzaamheden. Aan de oostzijde is de storing. We proberen met man en macht uit te zoeken wat er aan de hand is, maar telkens als we denken de oplossing te hebben, blijkt het toch weer tegen te vallen. Het gaat absoluut niet zoals wij willen’’, meldde hij rond tien uur.

Omdat de technici telkens voor verrassingen komen te staan, wordt iedere keer de verwachte eindtijd van de storing bijgesteld. ,,We weten: dit is niet fraai, maar zo is de situatie op dit moment.’’

Om half elf kwam Baas met een update: ,,We zijn erachter gekomen dat er tijdens de werkzaamheden aan de westzijde een kabel is geraakt waardoor de storing is opgetreden.

Sowieso slecht bereikbaar

Station Deventer is ook zonder wisselstoringen slecht bereikbaar, want tot en met 23 oktober vinden er omvangrijke werkzaamheden plaats.

Zo wil ProRail het spoorwegemplacement rond het station vervangen, wissels saneren, verleggen of vervangen en wordt de wisselverwarming omgebouwd van een systeem op gas naar elektrisch. Daarnaast worden leidingen vernieuwd en wordt er 150 meter perronkeerwand van spoor 3 vervangen.

De kabel die tijdens de werkzaamheden is geraakt, heeft dus de storing veroorzaak van vanmorgen. Baas: ,,De storing is inmiddels grotendeels verholpen, het treinverkeer komt weer op gang. Komend weekeinde ligt het treinverkeer stil vanwege de werkzaamheden, dan ook gaan we kijken hoe we het euvel verder kunnen verhelpen.’’

Dienstregeling

Vanwege die werkzaamheden zijn er vanaf 8 oktober wijzigingen in de dienstregeling. De belangrijkste veranderingen op een rij:

* Van 10 tot en met 14 oktober rijden er minder Sprinters tussen Almelo en Deventer.

* Van 15 tot en met 23 oktober rijden er geen treinen op het traject Apeldoorn - Deventer - Rijssen en tussen Deventer en Zutphen.

* Van 17 tot en met 23 oktober rijden er geen treinen tussen Deventer en Olst, waardoor ook reizigers van en naar Zwolle te maken krijgen met vertraging.

De NS adviseert treinreizigers rekening te houden met extra reistijd en de reisplanner te raadplegen. ‘Er rijden vervangende bussen, maar we vragen reizigers met name in het weekend rekening te houden met een wat langere wachttijd.’

