Trouwe viervoeters: 12 x deze honden spot je op straat in Deventer

Mogen beachvlag­gen en andere reclame in Deventer binnenstad? ‘We liggen toch niet aan zee’

Beachvlaggen, uitstalborden met de menukaart erop en andere reclame-uitingen of bakken met groenten en andere producten midden op straat of op de stoep. Controles in Deventer leverden al zeker zestig van dit soort illegale situaties op in én buiten de binnenstad. ,,Het irriteert ondernemers onderling ook als er dingen gebeuren die niet mogen.”