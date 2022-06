Trucker uit Luttenberg die 17-jarige Jadey Boo in Deventer schepte, krijgt geen straf opgelegd

De 17-jarige Jadey Boo Kepel was op 19 april 2021 op haar fiets op weg naar werk, een bijbaantje bij de Albert Heijn in de woonwijk Keizerslanden in Deventer. Het was vroeg die ochtend, nog geen zes uur. Bij de afslag Oerdijk stak ze in het donker de Weg naar Zuid-Salland over.