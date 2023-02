Turks Consulaat in Deventer opent condoleanceregister: ‘Aardbeving heeft ons diep geraakt’

Panden in Zutphen en Terwolde van failliet vastgoed­fonds verkocht: miljoenen verdampt

De bijna driehonderd mensen die hun spaargeld hebben belegd in het failliete vastgoedfonds Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds (EZG) uit Deventer hebben nog altijd geen euro teruggezien van hun belegging. Veel geld lijkt er ook niet meer te verdelen: van de 7,4 miljoen euro die EZG ophaalde bij investeerders, is na verkoop van panden in Zutphen en Terwolde nog slechts 1,2 miljoen over. De rest is verdampt.

