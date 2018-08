Tv-serie over de Slag om Arnhem wordt gefilmd in... Deventer

Yosina Rumajauw, Sharon Doorson en Dennis van der Geest bij opening Nationale Sportweek in Deventer

17:48 Winnaar van The Voice Kids Yosina Rumajauw uit Olst, Sharon Doorson en DJ en voormalig judoka Dennis van der Geest verzorgen de muziek bij de opening van de Nationale Sportweek in Deventer op 15 september. De organisatie maakt bekend dat daarmee het muzikale programma compleet is.