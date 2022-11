Twee ongelukken kort achter elkaar zorgen voor chaos en verkeershinder op de A1

Deventer familiebe­drijf Wolters Vastgoedon­der­houd wint verkiezing Beste Leerbe­drijf van 2022

Wolters Vastgoedonderhoud uit Deventer is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf 2022 in de schilders- en onderhoudsbedrijfstak. De prijs werd uitgereikt tijdens het schildersevenement Master of Maintenance in Nijkerk.

14 november