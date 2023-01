Uit het straatbeeld: deze winkel verdwijnt na jaren uit de Smedenstraat

indebuurtNa dertig jaar is schoenenzaak Claessens een begrip in de Smedenstraat te noemen. Nu staat de winkel op het punt van sluiten. Eigenaar Paul Claessens vertelt.

“In het jaar ’93 startte ik hier de winkel in dit pand. Mijn ouders runden eenzelfde winkel in Brabant en als kind zag ik het al zitten om in hun voetsporen te treden”, zegt Paul. “Via via kreeg ik de tip om eens in Deventer te gaan kijken, zo kwam ik hier terecht.”

Kleinere zelfstandigen

De Smedenstraat was in die tijd een straatje met reuring. “Er zat al een koffietentje, Aldino Moda was hier al gevestigd en tegenover zat toen kruidenier de Kruidnagel. Verder was er een onderdelenwinkel en een naaimachinewinkel. Het was een straatje met veel kleinere zelfstandigen, net als ik.”

Claessens Modeschoenen

Al snel weet Paul van Claessens Modeschoenen een gevestigde naam te maken. “Ik begon alleen en groeide naar een team van acht werknemers. Om de paar jaar hebben we vernieuwingen doorgevoerd. Zo was er in het begin nog bijna geen software voor handen, dit hebben we ons in de loop van de tijd doorgevoerd.”

Vertrouwde klantenkring

Het zorgde voor een vertrouwde klantenkring. “Van tieners die eens iets anders willen dan sportschoenen tot jonge ouders en opa’s en oma’s.” Juist de diversiteit is wat de ondernemer drijft. “Van het werk in de winkel zelf tot contact met collega’s, klanten en leveranciers. Die afwisseling is wat mijn vak zo mooi maakt.”

Rustiger aan

Toch is het Paul zijn eigen beslissing om na jaren de winkeldeuren voorgoed achter zich te sluiten. “Door privéomstandigheden heb ik besloten om het rustiger aan te doen. Ik kreeg veel teleurgestelde reacties van vaste klanten toen het nieuws naar buiten kwam. Zelfs kwamen sommigen even binnen om te zeggen hoe jammer ze het vinden. Maar na uitleg begrijpen ze mijn overweging.” Claessens blijft in ieder geval nog twee weken open met een opheffingsuitverkoop.

