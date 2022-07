Uitbater gesloten Deventer poolcafé strijdt in rechtszaal tegen boetes: ‘Ik deed niets met die kelder’

UPDATE | MET VIDEO Hulpdien­sten vinden na zoektocht overleden man in IJssel bij spoorbrug Deventer

Een overleden man is woensdagavond in de IJssel in Deventer aangetroffen. Politie en brandweer vonden zijn lichaam na een zoektocht. Met duikers werd in de vaargeul bij de spoorbrug naar het slachtoffer gezocht.

