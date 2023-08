Vooraf waarschuwt Jamal Amofa zichzelf, toch zit hij balend in kleedkamer: ‘Dit is niet wie ik ben’

Jamal Amofa kan zichzelf na drie minuten wel voor zijn hoofd slaan. Door zijn blunder komt Go Ahead Eagles op achterstand bij AZ, in de rust volgt een begrijpelijke wissel. ,,Dit is niet wie ik ben”, zegt hij na de 5-1 nederlaag in Alkmaar.