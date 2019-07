Val uit bed betekent einde Vierdaagse voor de oudste loper: Lex de Jonge (92) uit Deventer

Hij klonk bij het begin nog monter. Zijn geheim? In beweging blijven. Dagelijks maakt de 92-jarige zijn wandelingetjes en fietstochtjes. ,,Zo wordt hij 102", vertelde zijn dochter Josette eerder deze week. Vader De Jong is heel even een bekende Nederlander. Als oudste deelnemer aan de 103e Nijmeegse Vierdaagse is er volop aandacht van de media. Maar ja, het loopt dus net even anders. Het lukte gewoon niet meer, vertelt Josette. In zijn hotel in Duiven viel hij gisternacht uit bed. Meteen afhaken zag hij niet zitten. Eerst toch maar proberen. ,,Hij had enorme pijn. Ik ben trots dat hij twee dagen de oudste was, ik ben trots dat hij ook durft te stoppen. Mijn vader is mijn held, door mee te doen en door te stoppen,’’ laat zijn dochter weten.