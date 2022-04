Van bomvolle Brink naar verse panini’s: dit is de Koningsdag van rasechte Deventenaar Stefano (36)

‘Moeder Saar’ van Molukse gemeen­schap Deventer krijgt lintje: ‘Ben aan het bekomen van de schrik’

Sarah Souhuwat (72) is koninklijk onderscheiden voor haar inzet voor de Molukse gemeenschap in Deventer. Decennialang is ze al bestuurslid van Stichting Masohi. Vergaderen en activiteiten organiseren zit in haar bloed. ,,Er moesten heel veel dingen geregeld worden.’’

