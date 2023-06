Van Braziliaanse legende Pelé tot icoon Messi: Bathmense vrienden verkopen unieke voetbalshirts

Invulling bekend pand valt in de smaak in Deventer (en het chagrijn in Lange B. is weg)

Een lange rij woensdagmorgen in de Lange B. Voor de opening van een nieuwe winkel. Deventer is blij met de formule die erin is getrokken. Misschien wel belangrijker is dat een van de grootste panden van de binnenstad eindelijk weer een vaste huurder heeft. Er is meer positiefs te melden. ,,Kijk straks maar eens naar de verdiepingen van deze rij.”