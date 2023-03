Van Deventer ziekenhuis tot Geertruidenbuurt; na moeizame start gaat het nu razendsnel

Afgang in Leeuwarden: weer laat GA Eagles het na om ‘concurrent’ te verslaan

Het is voor Go Ahead Eagles de uitgelezen kans om hekkensluiter SC Cambuur op een onoverbrugbare achterstand te zetten, maar het loopt zondag in Leeuwarden helemaal anders af. Een dikke 4-1 nederlaag zorgt voor bittere teleurstelling.