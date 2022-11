Van rommelige terrassen tot illegale kamerverhuur: hier gaat Deventer in 2023 strenger op handhaven

Nabestaan­den van schilder Dick maken Deventer binnenstad groen (en willen dat de gemeente meer doet)

Een groen Bergkwartier, vol met geveltuintjes. Dat is de grote wens van Hetty en Alinda Jansen. De twee vrouwen willen zo de overleden man van Hetty - en de vader van Alinda - eren. Kunstschilder Dick Jansen genoot van de natuur, maar ergerde zich aan de versteende binnenstad. ,,We kijken bij de gemeente of er potjes zijn om het groter te maken.’’

27 oktober