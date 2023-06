Vandaag kans op bewolkte dag in Deventer

Kinderen lezen amper? Op deze school in Harfsen ligt dat helemaal anders: ‘Je moet kilometers maken’

Te weinig lezen of lezen met tegenzin? Dat is bij de Beatrixschool in Harfsen niet het geval. De kinderen lezen boek na boek uit en zitten tijdens de pauze met een boek op schoot. En dat is niet zomaar zo.