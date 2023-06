Veel bewolking in Deventer vanmiddag en vanavond

MET VIDEO Bestaat campinguit­vin­ding van Derek al? ‘Als je goed kijkt, is het écht anders’

‘We hebben al zo’n tafel’. ‘Deze tafels liggen al jaren in de winkel!’ Lezers van de Stentor reageren verbaasd op de ‘ingenieuze’ campinguitvinding van Derek Kempink uit Wilp-Achterhoek: een tafel waarvan de poten te verstellen zijn door een knijphandvat. Bestaat de uitvinding inderdaad al? Of is het daadwerkelijk een nieuwe vondst?