Veel mensen weten niet dat er met simpele stappen behoorlijk te besparen valt

Van keldertje vol dierensche­dels naar statig pand met zeldzame Jezusbeel­den: pastor Dullaert zit weer volop in de handel

Voor pastor Peter Dullaert smelt aan de Nieuwe Markt in Deventer het beste van twee werelden samen. Daar, in een statig hoekpand, opent hij vrijdag zijn galerie vol religieuze kunst: Heilige Handel. Dullaert gaat er religieus antiek als bijzondere Jezusbeelden, historische boeken over het geloof en kostbare relieken van edelmetaal verkopen. ,,Maar hier wordt ook in zekere zin Het Woord verkondigd.’’

4 januari