Veelbesproken Aldi wil liefst bouwen bij Deventer winkelcentrum (maar mag dat niet van gemeente)

Supermarktbedrijf Aldi, dat tegen de zin van de gemeente en omwonenden een winkel wil openen aan de Hoge Hondstraat, blijkt al langer op zoek te zijn naar een extra vestiging in Deventer. Een eerdere, ogenschijnlijk logischer plek is door de gemeente gekgenoeg afgewezen, schetst de keten. Maar volgens wethouder Thomas Walder is daar een goede reden voor. Ontbrandt er een superstrijd?