Veelbesproken buslijn tussen Deventer en Borculo komt terug

Van oud bankstel naar chique designer­tas: ‘Hoop dat mensen zien dat een circulair product óók mooi is’

Je moet er voor in de buidel tasten, maar dan heb je wel een lokale, duurzame designtas. Claudia Casagrande, van ClaCa Design, maakt ze in haar garage in Colmschate van gebruikt leer. Met haar eigen onderneming timmert ze hard aan de weg en hoopt ze een punt te maken: ,,Dat mensen er over na gaan denken waar hun tas vandaan komt.”

3 oktober