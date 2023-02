Verbazing over Burgerweeshuis en Deventer Schouwburg: ‘Deze combi werkt nergens en gaat véél meer kosten’

Blijdschap dat Idzes GA Eagles niet verlaat, verdriet dat Tekie dat wél doet

Soms zit het mee, soms zit het tegen. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor Go Ahead Eagles. De Deventer eredivisionist zal blij zijn dat Jay Idzes in elk geval het seizoen afmaakt in de Adelaarshorst. Maar bedroefdheid om het plotselinge vertrek van Tesfaldet Tekie is er ook.

31 januari