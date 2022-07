Verbouwing opnieuw duurder voor opvang Deventer verslaafden en daklozen

Even geen treinrei­zen voor reisbureau Mevo: ‘Diezelfde trein zie je in het journaal, maar dan met vluchtelin­gen erin’

Stel, je hebt een bureau dat gespecialiseerd is in reizen naar Rusland en Oekraïne. Hoe lastig heb je het dan nu? Dit is de situatie van Jan Jaap Meendering en zijn Deventerse bedrijf Mevo Reizen. Hij heeft de huur nog niet opgezegd. En dat is hij ook absoluut niet van plan.

27 juni