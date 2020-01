Verbrande handen, zwaar oogletsel, vuurwerk aan de skyline: oudjaarsnacht in het Deventer Ziekenhuis

Missie volbracht: 10 kilometer hardlopen, elke dag, heel 2019 lang, voor het goede doel

31 december Tien kilometer hardlopen, elke dag weer, een heel jaar lang. Erik de Knoop (43) volbracht dinsdagmiddag, op Oudejaarsdag, die missie voor het goede doel: geld inzamelen voor een kindertehuis in Namibië. ,,Het was pittig, maar het is het dubbel en dwars waard geweest.’’