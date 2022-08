Verdachte (47) aangehouden voor gewapende overval op Jumbo in Deventer dankzij ‘veel tips’

POLL Autopech, koffercha­os en geannuleer­de vluchten: een hectische zomer bij de VHD Alarmcen­tra­le in Deventer

We gaan weer volop op vakantie en doen dat massaal met de auto. Maar wat als deze kapot gaat? De vloot aan huurauto’s is door de coronapandemie flink geslonken. Met zwarte zaterdag op komst is het bij de VHD Alarmcentrale in Deventer spitsuur met problemen van vakantiegangers.

6 augustus