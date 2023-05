Verhaal van Joodse slagersfamilie Gosschalk raakt bezoekers in Deventer: ‘Ik herinner me dat bord nog goed’

Zorgen over toekomst bij Olster volleybal­ver­e­ni­ging: ‘Zonder dagelijks bestuur geen vereniging’

De nood is hoog bij volleybalvereniging De Hooiberg in Olst. De sportclub zoekt naar eigen zeggen ‘dringend’ naar zowel een voorzitter, secretaris als een penningmeester, al is huidig voorzitter Ton van Vught nog wel bereid nog even aan te blijven. ‘Een situatie met één lid in het dagelijks bestuur, dat mag helemaal niet en kan het voortbestaan van de vereniging bedreigen.’’